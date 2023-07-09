فرج عامر: حمزة علاء حارس عملاق

أشاد المهندس فرج عامر، بأداء حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "حمزة علاء، حارس مرمي المنتخب المصري عملاق في النهائي الإفريقي أمام المغرب".

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر عبر حسابه على “فيسبوك”: "عندما تظن أن كل شيء يسير ضدك، تذكر أن الطائرة تطير ضد الريح وليس معها".

ونجح فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال في التأهل لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر بعد إقصاء نادي سموحة والتفوق عليه بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة كأس مصر.