ميرال الطحاوي: كان لدي مخاوف في بداية الكتابة

روت الروائية ميرال الطحاوي، تفاصيل نشأتها وبدايات اختلاطها بالكاتبات والوسط الثقافي خاصة في التسعينيات، حيث انتشار الكتابة الذاتية، وظهور عدد من الكاتبات اللاتي كتبن عن أنفسهن وكان هناك احتفاء بهذه الكتابة.

وعلى صعيد آخر اختلاف مستوى التلقي لهذه الكتابات ما بين النقاد، وبين الاحتفاء الذي حظين به وقتها، وتلقي النص بعد عقد من الزمن، إذ بدأ التعامل بنوع من الاستهانة بالكتابة الذاتية في مقابل أنواع أخرى من الكتابة.



جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الكتابة الذاتية»، ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، شارك فيها كل من الروائية ميرال الطحاوي، والكاتبة والشاعرة إيمان مرسال، وأدارها الكاتب والمترجم محمد عبد النبي، بحضور جماهيري كبير تجاوز الـ 500 فرد، ضمنهم عدد كبير من الكُتاب والمبدعين.

‎وقالت الطحاوي: «التعبير عن الذات فاضح، كما لا يمكن إنكاره فيما بعد، فالناس تستشعر صدق التجربة من عدمها، وكنت أعتقد أن التمويه في الكتابة عبقرية، لكن اتضح أنه كلما حاولت الابتعاد عن الذات في الكتابة تنجذب أكثر كما المغناطيس».

‎وتطرق الحديث إلى التلقي الذكوري للكتابات الذاتية للنساء، إذ لفتت الطحاوي إلى أن التلقي يختلف حين تكتب المرأة عن نفسها وعن جسدها، وهو ليس بالأمر الجديد إذ أنه حتى في التراث، هذا موجود في حكايات ألف ليلة وليلة على سبيل المثال، لافتة إلى حكاية شهرزاد التي لم تروقها إذ شعرت فيها بذكورية، مع غيرها من الحكايات.



وأضافت: «الإفصاح الذكوري مفروض ومحبب بعكس النساء، أعترف أنه كان لدي كوابح ومخاوف عند الكتابة في البداية تخلصت منها تدريجيًا بعد سفري بحكم الابتعاد وتغير الثقافات».