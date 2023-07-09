شارك الإعلامي هاني حتحوت تعلق مدرب الزمالك الأسبق علي مباراة الزمالك وفيوتشر امس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب حتحوت:"مدرب الزمالك الأسبق: فيوتشر لم يستغل أخطاء أوسوريو، وهذا سر عودة الأبيض.. وجنش كان يجب عليه التعلم من الماضي 💥🔥"

قلب نادي الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، في المباراة التى أقيمت مساء أمس على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وافتتح فيوتشر التهديف؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة ، وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل أكثر من رائع في الدقيقة 25.