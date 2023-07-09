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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل  أقل سعر دولار أمام الجنيه  نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-7-2023

وجاء أقل سعر دولار في 3 بنوك حكومية من بينها "مصر، الأهلي، التنمية الصناعية".

تراجع غير مسبوق في سعر الدولار عالميا

سعر الدولار الآن في أول يوم عمل للبنوك عقب إجازة عيد الاضحى

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-7-2023، في معظم البنوك التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من شهرين ونصف علي الأقل.


سعر البنك المركزي


قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، بلغ 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بنوك القطاع الخاص


بلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، المشرق، العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهلي QNB،بلوم،المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

أعلى سعر دولار


بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.


ووصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه في ميد بنك مسجلا نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

طرح أذون خزانة

وشهد البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي، طرحا  لأذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 19 مليار جنيه لأجل  182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 - 2023.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 147 مليون دولار بنهاية يونيو، للشهر العاشر على التوالي.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الخميس 6 يونيو 2023، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري صعدت بنحو 160 مليون دولار، حيث ارتفع من 34.807 مليار دولار في يونيو المنقضي، إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو 2023.

وكان البنك المركزي المصري، قال يوم الثلاثاء 6 يونيو الماضي، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.

البرنامج العالمي للغذاء

وفي وقت سابق ألقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، كلمة مصر، خلال فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، والتي تناولت اعتماد المجلس للخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر، لفترة خمس سنوات قادمة 2023-2028، بقيمة431 مليون دولار أمريكي.

 

وقد استعرض "عبدالله" خلال كلمته الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر وكذلك في إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتواءم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

 

و التقى محافظ البنك المركزي مع سيندي ماكين الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بمقره الرئيسي، وبحضور السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، حيث تم مناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني.

 

وأكدت "ماكين" على اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

 

ومن جانبه؛ أكد بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا أن الخطة الجديدة لبرنامج الغذاء العالمى تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد التي تربط مصر ببرنامج الغذاء العالمي، والذي يعد واحدًا من أكبر المنظمات الدولية المنخرطة في دعم الجهود الإنسانية والأمن الغذائي في العالم، موضحًا أن السفارة قامت خلال الفترة الماضية بشرح وافى ومنتظم لأعضاء المجلس التنفيذي لما تقوم به السلطات المصرية من جهود حثيثة في التعامل مع تدفق عشرات الآلاف من النازحين من الاخوة السودانيين عبر الحدود الجنوبية لمصر بعد اندلاع أزمة السودان، وهو الأمر الذي كان محل إشادة جميع الوفود المشاركة في جلسة المجلس التنفيذي لتحمل مصر تلك المسؤولية الإنسانية، ومن ثم ضرورة دعم السلطات المصرية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي..

 

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