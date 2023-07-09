مواطنة تستغيب بالمسئولين لإنقاذ حياتها من الكانسر

أرسلت القارئة قرمة مصطفى ناجح تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لطلب علاجها علي نفقة الدولة بعد إصابتها بالكانسر.



وقالت في استغاثتها أنها تعاني من المرض الخبيث منذ عدة سنوات وتحتاج إلى عملية جراحية تتكلف مبلغ مالي كبير، وطالبت الدولة بمساعدتها وتولي عملية علاجها علي نفقتهم الخاصة لإنقاذ حياتها.

طالبت المسئولين بسرعة علاجها من ضمن مبادرات الرئيس السيسي لعلاج المرضى.

للتواصل مع مقدمة الشكوى على 01129709947.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.