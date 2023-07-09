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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا الخيمة يعانون من انتشار الكلاب الضالة.. تفاصيل

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أرسل القارئ محمد أحمد محمود شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كلاب ضالة.

وقال محمد أحمد في شكواه نعاني نحن سكان منطقة شبرا الخيمة كوبري عرابي من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تسببت في الرعب للأطفال وامارة وأصحاب السيارات .

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفتا بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم .

كلاب ضالة حريق شبرا الخيمة شوارع شبرا الخيمة

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