فرج عامر: بعض لاعبي المنتخب الأولمبي مكانهم في دوريات أوروبا

أشاد المهندس فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأداء المنتخب مصر الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب.

وكتب فرج عامر: "منتخب مصر الأولمبي هو الأفضل، لكن فقدانه أحد أهم عناصره، بعد 15 دقيقة من الشوط الأول، واللعب بعشرة لاعبين، وصمد 103 دقيقة هو بمثابة إعجاز.. يوجد لاعبين في المنتخب الأولمبي مكانهم ليس الدوري المصري، مكانهم دوريات أوروبا، ولاعبين مكانهم ليس الدوري المصري ولكن الدرجة الثالثة من دوري المظاليم (واحد أو اثنين)".

ووجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر عبر حسابه على “فيسبوك”: "عندما تظن أن كل شيء يسير ضدك، تذكر أن الطائرة تطير ضد الريح وليس معها".