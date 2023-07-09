عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فئات تستخدم القطارات مجانا وأخرى بنصف تذكرة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أتاحت هيئة السكك الحديدية ركوب بعض القطارات مجانا لبعض الفئات والركوب بنصف ثمن التذكرة لفئات آخرى طبقًا لما قررته وزارة النقل، للتخفيف عن تلك الفئات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن المرضى وذوى الإعاقة وكبار السن ، وتقديم الخدمات لهم ضمنها ركوب القطارات.

 

أولا فئات يحق لها ركوب القطارات مجانا : 

1- المرضى المصابين بالأورام

واتاحت هيئة السكك الحديدية تصرف تصاريح سفر مرضي الاورام السرطانية آلياً (كارت ذكي )، و يجدد شحن الكارت والايصال مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته .

كما يصرف للمريض الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات ويرغب بالسفر بالدرجة الثانية المكيفة مقعدين له وللمرافق .

2- الأطفال الصم  (معهد إمبابة)

3- من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي سارية لإستلام تذكرة سفر بعد تدوين البيانات الشخصية.

 

ثانيا فئات يحق لهم ركوب القطارات بنصف ثمن التذكرة : 

1-العسكريين بالمكيف (شرطة +جيش)

2-ضباط الجيش والشرطة

3-سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية

4- مصابو وأسر شهداء الشرطة يمنح المصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين من الدرجة الأولى (الأب – الأم – الزوجة – الأبناء القصر) ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين تخفيضاً قيمته (50%)  على ثمن التذكرة ، وذلك بموجب الكارنيه لصادر من صندوق تكريم الشهداء.

 

5- ذوى الاحتياجات الخاصة والمرافق، حيث تصرف تذاكر المعاق ومكفوفي البصر والمرافق (إن وجد) بنسبة (50%) من قيمة التذكرة الكوامل الشاملة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة وذلك بقسمة التذكرة الشاملة على اثنين  بموجب بطاقة اثبات الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.

6- مجموعات الشباب والرياضة

7-الهلال الأحمر والصليب الأحمر

8-مصابو وأسر شهداء الثورة، حيث يمنح مصابي ثورة 25 يناير فقط تخفيضاً قيمته (50%) على ثمن تذكرة السفر الدرجات العادية غير المكيفة ، ويتم الحصول عليها من خلال الكارنيه الصادر من المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة.

9-الأطفال من سن 4 حتي 10 سنوات

10- كبار السن أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً حيث يدفع نسبة 50% من قيمة التذكرة بشبابيك التذاكر بعد تقديم البطاقة.

*ثالثا فئات يحق لها ركوب القطارات بـ 75% من ثمن التذكرة :

محارب قديم والمرافق إن وجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ