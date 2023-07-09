السيسي يعرب عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان.. وبولندا تستبق وصول "فاجنر" إلى بيلاروسيا بإرسال ألف جندي إلى حدودها .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

سوريا تلغي اعتماد قناة "بي بي سي" البريطانية

تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجا على خطة التعديلات القضائية

سوناك: بريطانيا موقعة على اتفاقية تحظر الذخائر العنقودية

روسيا تسعى لعقد جلسة بمجلس الأمن حول تفجيرات نورد ستريم

الخزانة الأمريكية: محادثات يلين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "صريحة وبناءة"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن مصر تؤكد على قوة وتميز علاقتها مع اليونان، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن سوريا أعلنت إلغاء اعتماد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسبب ما وصفته بـ"تقاريرها المضللة"، في خطوة نادرة بحق وسيلة إعلام دولية في هذا البلد.

وقالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة" تقرر "إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة". كما ألغت السلطات اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا. وأوردت وزارة الإعلام السورية أنه منذ اندلاع الحرب عام 2011 "تعمدت قناة بي بي سي من وقت لآخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".

وأشارت "الجريدة" إلى أن المظاهرات إسرائيل ضد حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، تجددت أمس تنديدا بخطة التعديلات القضائية التي تستعد الحكومة لإقرارها في الكنيست. وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات عدة شملت المدن الرئيسية مثل حيفا وعكا والقدس وبئر السبع، بالإضافة الى التظاهرة الرئيسية في ميدان كابلان وسط تل أبيب

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك كشف أن بلاده بدأت؛ بالفعل، في نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية، السبت، وسط تزايد القلق في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاجنر في روسيا البيضاء إلى زيادة التوتر على حدودها.

ونقلت "القبس" عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قوله إن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها، وتحث على عدم استخدامها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الذخائر. وأضاف سوناك في تصريح للصحفيين: "سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر".

وأشارت "الراي" إلى أن روسيا طلبت عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن في 11 يوليو؛ لبحث تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم التي وقعت في سبتمبر. وطلبت روسيا دون جدوى، الاطلاع على التحقيقات التي تجريها السويد وغيرها في التفجيرات التي ألحقت أضرارًا جسيمة بخطوط الأنابيب الممتدة عبر بحر البلطيق وتربط روسيا وألمانيا.

وذكرت "الأنباء" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت محادثات الوزيرة جانيت يلين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنج في بكين، السبت، كانت "صريحة وبناءة وشاملة"، فيما قالت الصين إن المحادثات كانت "بناءة"، لكن الجانب الصيني عبر عن قلقه إزاء العقوبات والقيود الأميركية التي تستهدف الصين.