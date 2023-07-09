ارتفاع درجات الحرارة يهدد حياة 56 مليون مواطن في أمريكا

يشهد العالم موجة كارثية من ارتفاع درجات الحرارة، كما أظهرت بيانات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن درجات الحرارة الشديدة تقتل أعدادا متزايدة من الأفراد في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، أن درجات الحرارة المرتفعة تهدد اليوم حياة نحو 56 مليون شخص.

وتوجد اضطرابات مرتبطة بالحرارة، مثل ضربات الشمس والتشنجات الحرارية والإنهاك الحراري في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، يقطنها أكثر من 55 مليون شخص.

وقدر تحليل الصحيفة للبيانات المقدمة من مؤسسة "فيرست ستريت فاونديشن" أن متوسط عدد الأمريكيين الذين يعانون على الأقل، من ثلاثة أيام متتالية من درجات الحرارة الشديدة كل عام، سيرتفع من 46% اليوم إلى 63 % على مدى الثلاثين سنة القادمة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي (NCEP) يوم الاثنين المنصرم، متوسط درجة حرارة عالمية مقدر بـ17.01 درجة مئوية (62.62 فهرنهايت)، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد تجاوز بسهولة الرقم القياسي السابق البالغ 16.92 درجة.