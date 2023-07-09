تأخر قطار فائق السرعة عن موعد انطلاقه بسبب قطة في باريس

تأخر قطار فائق السرعة عن موعد انطلاقه المحدد في إحدى محطات باريس بسبب هروب قطة.

وتسببت القطة الهاربة من صاحبتها في تأخير قطار "تي جي في" فائق السرعة، من محطة جار دي ليون في باريس إلى نيس، حسبما أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية.



وجاء الحادث في اللحظة المناسبة للقطة، حيث فرضت محكمة فرنسية قبل أيام فقط غرامة كبيرة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، بعد إخفاق أحد قطاراتها في التوقف عندما ركضت قطة عبر القضبان.

كما جاء ذلك بعد "مقتل" القط نكو، في يناير الماضي، بعد أن هرب من قطار مغادر، وفقا لمالكة القط البالغ من العمر 15 عاما.



ورفضت سلطات السكك الحديدية وقتها إيقاف القطار وسمحت له بالمغادرة رغم تحذير الفتاة ووالدتها من أن القط لا يزال تحت القطار.

وقطعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الكهرباء عن المحطة لمدة ساعة من أجل إخراج القطة من تحت عجلات قطار "تي جي في " فائق السرعة، حسبما ذكرت الصحيفة.