مهيب عبد الهادي لمنتخب مصر الأولمبي: كنتم رجالا طوال البطولة

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة لمنتخب مصر للشباب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"كنتم رجالا طوال البطولة .... مبروك الصعود للأولمبياد ... كان نفسنا تفرحونا بالكاس لكن كل حاجة نصيب .... بالتوفيق ليكم فالقادم ونتمني تشرفونا في الأولمبياد وتفرحونا بميدالية".

وعلق المهندس فرج عامر علي أداء منتخب مصر للشباب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر:"منتخب مصر للشباب يلعب بمنتهي الرجولة النهائي الإفريقي أمام المغرب بعشرة لاعبين بعد طرد محمود صابر الذي أحرز هدف مصر".