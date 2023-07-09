عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة تطوير حديقة الحيوان.. صباح البلد يكشف التفاصيل

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن حديقة الحيوان من أقدم الحدائق في العالم، مشيرة إلى أن اليوم سنتبدأ خطة تطويرها وسيكون هناك حفاظ على الأشجار والنباتات النادرة والأماكن التاريخية والتراثية هناك.

 

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، إن حديقة الحيوان ستكون على غرار الحدائق العالمية المفتوحة دون حواجز وسيكون هناك أعلى معايير الأمان العالمية بحيث تكون الحيوانات موجودة وسط الناس دون حواجز.

 

وتابعت الإعلامية فرح سعيد، أن حديقة الحيوان تاريخية، مؤكدة أن التطوير سيكون تحت إشراف الاتحاد الأفريفي لحدائق الحيوان،  وسيتم تطوير البنية الأساسية المتهالكة.

 

 أمام المواطنين 

وأشارت فرح سعيد إلى أنه  سيكون هناك صعوبة في استقبال المواطنين، وسيكون هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة فتح حديقة الحيوان أمام المواطنين.

حديقة الحيوان العالم الاماكن التاريخية صباح البلد الإعلامية لميس سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

فيتش: استمرار زيادة السياح الوافدين بمتوسط نمو سنوي 5.4٪ في مصر

تعرف على مميزات MG RX-5 PLUS بالسوق المصرية | صور

أول رد فعل من رئيس اتحاد الكرة بعد خسارة المنتخب الأولمبي نهائي إفريقيا

ارتفاع صادرات إيران إلى دولة عربية بــ109٪ في ثلاثة أشهر فقط

مايا مرسي تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل دعم وتمكين المرأة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

فيديو

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ