خطة تطوير حديقة الحيوان.. صباح البلد يكشف التفاصيل

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن حديقة الحيوان من أقدم الحدائق في العالم، مشيرة إلى أن اليوم سنتبدأ خطة تطويرها وسيكون هناك حفاظ على الأشجار والنباتات النادرة والأماكن التاريخية والتراثية هناك.

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، إن حديقة الحيوان ستكون على غرار الحدائق العالمية المفتوحة دون حواجز وسيكون هناك أعلى معايير الأمان العالمية بحيث تكون الحيوانات موجودة وسط الناس دون حواجز.

وتابعت الإعلامية فرح سعيد، أن حديقة الحيوان تاريخية، مؤكدة أن التطوير سيكون تحت إشراف الاتحاد الأفريفي لحدائق الحيوان، وسيتم تطوير البنية الأساسية المتهالكة.

أمام المواطنين

وأشارت فرح سعيد إلى أنه سيكون هناك صعوبة في استقبال المواطنين، وسيكون هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة فتح حديقة الحيوان أمام المواطنين.