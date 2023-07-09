تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها.. لهذه الأسباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية ، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة.

ويحدث ذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد الى الباحة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفظة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط وغرب المملكة، حسبما أفادت واس.

و يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان مما تؤدي الى انعدام في الرؤية الافقية, ولا يزال الطقس حار مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط و شرق المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل الى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.