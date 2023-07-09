إسرائيل.. الكشف عن حادثة أمنية غير عادية على الحدود اللبنانية

كشفت وسائل العبرية، صباح اليوم الأحد، عن حادثة أمنية غير عادية وقعت الأسبوع الماضي في منطقة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عشرات الجنود في الجيش اللبناني وعدد من عناصر حزب الله، عبروا الخط الحدودي إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فقد وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، حيث رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي بضع جنود لبنانيين مسلحين يعبرون الحدود.

ووفقا للتقرير، فضل جيش الاحتلال توخي الحذر، وامتنع عن استخدام الوسائل لتفريقهم، وحاول حل الحادث من خلال قنوات الاتصال مع قوة اليونيفيل.

وأوضحت الإذاعة أنه بعد عشرين دقيقة فقط، تم تسوية الأمر، وعادوا إلى الأراضي اللبنانية، بعد أن كانوا رافضين الإخلاء.

وعلق متحدث باسم جيش الاحتلال على الأمر وقال إن "الحادث وقع خلال أعمال هندسية روتينية قامت بها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة راميم ريدج على الحدود مع لبنان. واستمر العمل كالمعتاد".

في المقابل نشر الجانب اللبناني تغريدة جاء فيها أن "الجيش اللبناني يجبر جرافة إسرائيلية معادية على الانتقال للعمل في منطقة بعيدة عن الخط الأزرق عند حدود ميس الجبل".