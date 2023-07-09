أمريكا تشجع مواطنيها على تناول عقار الزومبي.. ما القصة؟

شجع المسؤولون في مدينة نيويورك المدمنين على تعاطي ما يسمى بـ"عقار الزومبي" تحت إشراف طبي في مراكز الوقاية من الجرعات الزائدة.



وظهرت حملة إعلانية لوزارة الصحة الأمريكية للحد من مخاطر استخدام البشر لمهدئ الحيوانات المعروف باسم "tranq"، مشيرة إلى أنه يمكن أن "يسبب تخديرا شديدا أو تباطؤا في معدل ضربات القلب أو إبطاء التنفس أو توقفه".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنه تمت إتاحة شرائط اختبار للأشخاص لمعرفة ما إذا كانت أدويتهم ملوثة بمادة الزيلازين، وتوصي الوزارة بالاتصال برقم 311 أو بالطبيب إذا كان أي شخص يعاني من "جروح جلدية" سببها الدواء، عادة لا تلتئم.

و توصي الوزارة أي شخص يعتقد أن عقاقيره تحتوي على تلك المادة بتجنب استخدامها ، "لا سيما بمفرده أو في مكان قد يكون من الخطورة أن يفقد فيه الوعي لفترة طويلة".