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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

الزمالك
الزمالك

علق شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق، علي أنباء صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب شوقي السعيد: “الأهلاوية فاكرين إن لما ياخدوا إمام عاشور تبقي ضربة للزمالك، بالعكس والله بالنسبة لنا هتبقي تأكيد منكم على القيم والمبادئ”.

وحقق فريق الزمالك  فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين  على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها  يوم الخميس المقبل .

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