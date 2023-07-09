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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة مبتتكررش .. طلبة الجامعات في أكبر تدريب صيفي.. تفاصيل

صدى البلد

تستعد هيئة الطاقة الذرية الأسبوع القادم لاستقبال 1900  طالب وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في أكبر تدريب صيفي على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر.

 

حيث عقد  الدكتور/ هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي اجتماعاً موسعاً بحضور رؤساء المراكز العلمية بالهيئة وأمين عام الهيئة وممثلين عن مشروع السيكلترون والمفاعل البحثي ورئيس الإدارة المركزية للأمن وإدارة التدريب والإدارات الفنية والإدارية المختصة لمراجعة الخطوات التنفيذية لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية والذي سينطلق الأسبوع القادم.

 

وسيطلق  الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية إشارة البدء لتنفيذ البرنامج الصيفي لتدريب طلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية الأربعة بموقعي مدينة نصر وأنشاص على المجالات المختلفة ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية يوم الأحد القادم. وقد صرح الحاج بأن الهيئة بجميع قيادتها وعلمائها وإدارتها الفنية والادارية سيقومون بدعم هذا البرنامج بهدف إنجاحه لأن هؤلاء الشباب هم نواة الكوادر البشرية التي تسعى الهيئة لبنائها. 

وقد أضاف بأن برنامج التدريب الصيفي يأتي في إطار دور هيئة الطاقة الذرية القومي والحيوي لبناء الخبرات والكوادر البشرية وتأهيل الشباب في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة البرنامج النووي المصري، إيماناً منها بأن الشباب هم عماد بناء الجمهورية الجديدة في مصر واملها للمستقبل في السنوات المقبلة.

 

وقد صرح  الدكتور/ هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن برنامج التدريب الصيفي سيبدأ من 16 يوليو 2023 حتى 14 سبتمبر 2023. كما أكد على على أن التدريب سيشمل الطلاب  المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة من جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وبتقدير لا يقل عن جيد، وسيشمل التدريب جميع التخصصات في مجالات  الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، الطب، كما سيشمل كل برنامج تدريبي جزئين نظري وعملي كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.

 

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بالهيئة يعد الأكبر في مصر والعالم العربي من ناحية العدد المشارك وعدد الجامعات المشاركة به، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي الممثل لجميع محافظات مصر، وأن الهيئة تضع كل إمكانتها والبنية التحتية والعلمية والبحثية لدعم ونجاح هذا البرنامج والذي يهدف إلى تأهيل جيل من الخريجيين من شباب الجامعات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة المجالات المختلفة مثل الطب والهندسة والصيدلة والزراعة ولخدمة البرنامج النووي المصري.

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