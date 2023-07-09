بعد منح البرلمان الثقة لحكومته.. رئيس الوزراء اليوناني يبدأ ولايته الثانية

يباشر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، تنفيذ مهامه بعد منح البرلمان حكومته الثقة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من فوز حزبه "الديموقراطية الجديدة" في الانتخابات التشريعية، وحصوله على ثقة 158 نائبا من أصل 300.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن ميتسوتاكيس حاز يوم السبت الماضي على ثقة 158 نائبا من أصل 300، عقب نقاشات دارت ثلاثة أيام داخل البرلمان اليوناني حول السياسة العامة التي تعتزم الحكومة انتهاجها في ولاية ميتسوتاكيس الثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن حزب "الديموقراطية الجديدة" فاز بـ 158 مقعدا في البرلمان.

في انتخابات 25 يونيو، فاز حزب "الديموقراطيّة الجديدة" بنيله 40,56 بالمئة من الأصوات في مقابل 17,8 بالمئة لمنافسه حزب سيريزا اليساري، متعهّدا تسريع الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.

وأدى ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي اليمين الدستورية متعهّدا بتسريع عجلة الإصلاح في اليونان خلال ولايته الثانية.

وقال "سنبدأ العمل الجاد من أجل إصلاحات كبرى... لقد تعهّدتُ تنفيذ تغييرات كبيرة ... خلال هذه الولاية الثانية من أربع سنوات... لدينا غالبيّة برلمانية مريحة لفعل ذلك".

ويوم السبت الماضي، قال ميتسوتاكيس، بعد تقديمه السياسة العامة للحكومة إن "الانتخابات أظهرت أن اليونان دخلت حقبة تغييرات كبرى، إن المهمة التي أوكلت إلى حزب الغالبية هي التحرك سريعا نحو هذه التغييرات"