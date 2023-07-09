هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

نشرت الدكتورة هبة قطب، استشاري بالصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، عى صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، فيديو جديدا تعرض فيه مشكلة يواجهها بعض المتزوجين، وهي الاستفزاز العاطفي، والتي تؤثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية.

وقالت “هبة قطب” إن هناك بعض الزوجات تتبع أسلوب الاستفزاز بغرض توقيع الطرف الآخر في الخطأ، ويكون سبب الاستفزاز في العلاقات الزوجية أن يثبت الشخص المستفز أن الآخر ارتكب خطأ في حقه، وإذا تدخل أي شخص في حل المشكلة يحكم على الطرف الآخر بالخطأ في حق المستفز .

هبة قطب : الاستفزاز في العلاقات

وأشارت إلى أن الاستفزاز في العلاقات لا يكون من الزوجة فقط، ولكن يمكن أن يكون من الزوج أيضا.

وتابعت “قطب”: “لا يصح أن تكون الزوجة على دراية بما يضايق زوجها وتفعله، والعكس بالنسبة للزوج”.

وأكدت أن كثيرا من الأزواج يتعمدون مضايقة الطرف الآخر بأفعال مؤذية، معقبة: “كده بتنكدي على نفسك وعلى زوجك”.