مطار مرسى علم الدولي يستقبل 4 آلاف سائح على متن 22 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد، 22 رحلة طيران دولية أوربية تصل من عدة دول مختلفة تقل على متنها 4 آلاف سائح، ضمن 132 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل.



وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق مقر إقامتهم، مع اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية.

وصول 22 رحلة إلى مطار مرسى علم الدولي

وتبين من كشوف الوصول اليوم الأحد، وصول 22 رحلة بينها رحلتان من بلجيكا و5 رحلات من ألمانيا و4 رحلات من التشيك ورحلة من سويسرا و4 رحلات من دولة بولندا و4 من إيطاليا، ورحلة داخلية، فيما تصل 132 رحلة طيران من قرابة 11 دولة أوربية على رأسهم ألمانيا، وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وبلجيكا.

فيما شهدت شواطئ مرسى علم بالبحر الأحمر انطلاق مهرجان الألوان بمشاركة العديد من السائحين من جنسيات أوربية مختلفة في جو من البهجة والسعادة بهدف الترفيه وتنشيط السياحة في مرسى علم بإستخدام كميات كبيرة من الألوان ولاقي ذلك قبول وتفاعل السائحين الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

وفي السياق نفسه، شهدت فنادق محافظة البحر الأحمر ومنتجعاتها المختلفة، ارتفاع معدلات الإشغالات الفندقية، خاصة الفنادق والمنتجعات بمدينة الغردقة، حيث ارتفعت نسب الإشغال.