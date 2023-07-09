عبد اللهيان: إيران والجزائر صديقان في الأوقات الصعبة

أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن إيران والجزائر أثبتتا عبر التاريخ أنهما صديقان في الأوقات الصعبة.

وكتب عبد اللهيان، على "تويتر"، بشأن اللقاء الذي جرى بينه ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، أمس السبت: "في بداية المحادثات تم ذكر أيام الحرب المفروضة على إيران وجهود الجزائر للوساطة، واتفقنا على تسريع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة والسياحة والزراعة والطب".



وأضاف عبد اللهيان: "كما يتضح من تاريخ البلدين، إيران والجزائر صديقان في الأوقات الصعبة".

والتقى وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس السبت، بنظيره الجزائري أحمد عطاف، في طهران، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.