الصحف الإماراتية اليوم| رئيس الدولة يلتقي عدداً من زملاء الدراسة وعائلاتهم.. تنديد أوروبي باستخدام إسرائيل «القوة المفرطة» في جنين.. الولايات المتحدة تعلن تدمير آخر أسلحتها الكيماوية

بايدن يلتقي الملك تشارلز ورئيس الوزراء خلال زيارة لبريطانيا

قتلى في تحطم طائرة صغيرة بكاليفورنيا

وزيرة الخزانة الأمريكية: نرى تقدماً في العلاقات مع الصين ونتوقع المزيد

بايدن بين تحفيز حلف الأطلسي تجاه أوكرانيا وضبط طموحات كييف

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليأ، أفادت صحيفة الاتحاد بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التقى عدداً من زملاء الدراسة يرافقهم أفراد عائلاتهم.

وتبادل بن زايد والحضور، خلال اللقاء الودي الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأحاديث الأخوية، معرباً عن سعادته بلقاء زملائه الذين جمعته بهم ذكريات عزيزة ومواقف مشتركة طيبة.

ذكرت صحيفة الخليج أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بحث خلال اتصال هاتفي، مع ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عدة مجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأبلغ بن زايد رئيس وزراء كوسوفو، أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ستساهم ب 25 مليون يورو لإنشاء مستشفى جديد للأطفال في كوسوفو.

وأعرب ألبين كورتي عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات على هذه المبادرة الكريمة التي تعزز من جودة حياة أطفال كوسوفو.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة البيان أن الأمم المتحدة رحبت، أمس، بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية، التي طالما شكلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة، وذلك بعد مطالبة خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية بتوزيع «عادل».

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد. وكان المجلس أعلن تشكيل «لجنة مالية عليا» مهمتها متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أول من أمس.



وأوضحت صحيفة الإمارات اليوم انتقاد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، استخدام إسرائيل المفرط للقوة خلال عدوانها على مخيم جنين الأسبوع الماضي.

جاء ذلك ضمن زيارة وفد دبلوماسي أوروبي، أمس، مخيم جنين للاجئين ف، تفقد خلالها أوضاع المخيم في أعقاب العدوان الذي استمر يومين. وقال بورغسدورف في تصريحات صحافية خلال الزيارة، إن الوفد الدبلوماسي اطلع على حجم الأضرار والدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي.

واستمع لشهادات بشأن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان، إلى جانب عرقلة إسعاف المصابين. وأضاف «لا حظنا أنه لم يكن هناك تمييز بين استهداف المسلحين والمدنيين خلال العدوان الإسرائيلي، كما لم يكن هناك استخدام للنظم العسكرية التي تحترم القانون الدولي».

وتابع «نحن هنا اليوم للاطلاع على الأضرار التي حدثت، وما نحتاج القيام به ليس تحقيق الاستقرار فقط، بل كذلك الحفاظ على الأرواح وتقديم الخدمات الأساسية للسكان والاحتياجات الإنسانية».

ودعا بورغسدورف إلى وقف التوسع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ووقف العنف المفرط المستخدم ضد الفلسطينيين بما يمهد للوصول إلى حل سياسي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين التفاوض المباشر وإنهاء الصراع. وزاد «يجب أن تنتهي دوامة العنف هذه ولا يمكن استمرارها. إذا لم يلق الصراع حلاً سياسياً، فسوف نقف هنا بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد عام، دون أن يتغير أي شيء».

دوليا، أفادت صحيفة الخليج بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى بريطانيا، اليوم الأحد، في زيارة قصيرة يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى "زيادة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

ويزور بايدن مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت يوم الاثنين لعقد اجتماع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما خلال عدة أشهر وبعد شهر واحد فقط من اتفاق الاثنين في واشنطن على "إعلان الأطلسي" والعمل معا بشأن التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن المهمة.



ذكرت صحيفة البيان أنه يتحتم على جو بايدن التوفيق بين مهمتين معقدتين خلال قمة الحلف الأطلسي الثلاثاء والأربعاء، الأولى تقضي بتعزيز دعم الدول الحليفة لكييف، فيما تتطلب الثانية الحفاظ على موقف حازم بشأن طموح كييف للانضمام سريعا إلى الناتو.

ويعتبر بايدن الذي يصل الى ليتوانيا في ساعة متأخرة الإثنين، مسألة تحقيق التوازن تلك أكبر إنجازاته في السياسة الخارجية، أي تَمكنه من جمع دول الغرب ضد روسيا وفي الوقت نفسه تفادي حرب أوسع نطاقا مع قوة عظمى نووية.



لفتت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان الولايات المتحدة أنّها استكملت تدمير آخر أسلحتها الكيماويّة، في خطوة تشكّل بداية تحوّل رئيسة على نطاق عالمي.

وفي أعقاب الإعلان الأميركي، أول من أمس، أكّدت منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة أنّ كلّ المخزونات المُصرّح عنها، قد «دُمّرت على نحوٍ لا رجوع فيه».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان إنّه «منذ أكثر من 30 عاماً، تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماويّة». وأضاف «اليوم أنا فخور بأن أعلن أنّ الولايات المتحدة دمّرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يُقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيماويّة».



أشارت صحيفة الاتحاد إلى مقتل ستة أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة في ولاية كاليفورنيا بغرب الولايات المتحدة، وفقا للسطات الأميركية. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية أن طائرة من طراز سيسينا 550 تحطمت في أحد الحقول واشتعلت فيها النيران على الفور، وفقا لتغريدة نشرتها إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا وإدارة إطفاء مقاطعة ريفرسايد.



قالت صحيفة الوطن إن مسؤولو الدفاع المدني في البرازيل أعلنوا أن مبنى سكنيا انهار في شمال شرق البلاد مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، فيما تم العثور على جثة آخر المفقودين.

وقع الانهيار يوم الجمعة في حي جانجا بضواحي ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية، وانهار المبنى السكني خلال هطول أمطار غزيرة على المنطقة بينما كان العديد من السكان ما زالوا نائمين.



أوضحت صحيفة الخليج تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الساعات العشر التي قضتها في اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الصينيين في الأيام القليلة الماضية كانت "مباشرة" و"مثمرة" وساعدت في تحقيق الاستقرار للعلاقات، وذلك في نهاية زيارتها إلى بكين التي استمرت أربعة أيام. وقالت يلين، التي تغادر بكين اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة والصين ما زالا على خلاف بشأن عدد من القضايا لكنها أعربت عن ثقتها في أن زيارتها دفعت الجهود الأميركية "لوضع العلاقات الأميركية الصينية على أسس أكثر رسوخا".



وذكرت صحيفة الاتحاد أن رئيس الحكومة اليونانيّة كيرياكوس ميتسوتاكيس فاز بتصويت على الثقة في البرلمان ليبدأ بذلك ولاية ثانية مدّتها أربع سنوات، بعد أسبوعين على فوز حزبه "الديموقراطيّة الجديدة" في الانتخابات التشريعيّة.

وحصل الحزب الحاكم على ثقة 158 نائبا من أصل 300.

وكان حزب "الديموقراطيّة الجديدة" قد فاز بـ158 مقعدا في البرلمان في انتخابات 25 يونيو، فاز حزب "الديموقراطيّة الجديدة" بنيله 40,56 بالمئة من الأصوات في مقابل 17,8 بالمئة لمنافسه حزب سيريزا اليساري، متعهّدا تسريع الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.



أفادت صحيفة الوطن بأن زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم, ضرب قبالة سواحل جزر سليمان.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا، وعلى بعد 114 كيلومترًا شمال غرب مدينة جيزو.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.



لفتت صحيفة الخليج إلى إصابة 26 شرطياً في غيسن بغرب ألمانيا، في صدامات مختلفة مع مشاركين في مهرجان موسيقى إريترية مثير للجدل، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية السبت.

وقالت الشرطة عبر تويتر إن 26 من عناصرها أصيبوا بجروح نتيجة رشق الحجارة.

تعرض الشرطيون للرشق بالحجارة والزجاجات في عدة أماكن بالمدينة، وردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وأوقفت الشرطة نحو 100 شخص.



وقالت صحيفة الاتحاد إن أمطار غزيرة هطلت في غربي اليابان اليوم الأحد مما عطل رحلات القطارات بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع، وفقا لما أعلنته شركة سكك حديد غرب اليابان. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشركة المشغلة قولها إن الرحلات تم تعليقها من حوالي الساعة 30:8 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2330 من مساء السبت بتوقيت جرينتش)، مضيفة أنها تتوقع أن تبدأ القطارات في العمل مرة أخرى في الساعة الواحدة ظهرا على أقرب تقدير.