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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس فيوتشر يهاجم جنش: الأهداف مسئوليته.. وأتعجب من لومه لزملائه

شوبير
شوبير

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، محمود جنش حارس مرمى فريق فيوتشر إف سي، وذلك بعد الأخطاء التي وقع بها خلال مواجهة الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية : "جنش كان نجم مواجهة النادي الأهلي، ولكنه ارتكب بعض الأخطاء التي أثرت على النتيجة خلال مواجهة الزمالك".

وأضاف : "جنش لم يظهر بالشكل المطلوب امام الزمالك، وتحمل مسؤولية الهدف الثالث للاعب أحمد سيد زيزو، واتعجب من قيامه بتوجيه انتقادات إلى بعض العناصر في الهدف رغم انه هو المتسبب الأول بالهدف".

وتابع : "نادي الزمالك يؤدي بشكل مميز في الوقت الحالي تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وذلك يعزز من فرص الفريق الأبيض في دخول منافسات البطولة العربية بشكل قوي، في ظل حالة الاستقرار الحالية وإعادة أوسوريو الروح إلى الفريق".

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