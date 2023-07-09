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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يتابع إجراءات تطوير المعامل لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه

صدى البلد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير المعامل التابعة لهيئات ومصالح الوزارة المختلفة لزيادة فاعلية إجراءات إعادة استخدام المياه فى مصر.

 

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة إجراءات تطوير ورفع كفاءة المعامل التابعة للوزارة وذلك لخدمة خطط الوزارة الحالية والمستقبلية في مجال إعادة إستخدام المياه بصورة فعالة وآمنة تحقق الإستفادة من كل نقطة مياه،  مع التأكيد على جودة المياه المرفوعة من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع.

 

وأشار  لأهمية التوسع في إعادة استخدام المياه بناء على أسس علمية وبيانات دقيقة تخص كمية ونوعية المياه الداخلة والخارجة من محطات الخلط، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وصولا إلى الوفاء بالإحتياجات المائية لكافة قطاعات ومستخدمي المياه.

 

ووجه بتشكيل فريق عمل من وحدات الوزارة المختلفة لدراسة متطلبات وإشتراطات عملية إعادة استخدام المياه على طريق الوفاء بالاحتياجات المائية، وذلك يشمل أيضا تحديد الأماكن المثلى لإقامة مثل تلك المحطات لتحقيق أقصى استفاده من المياه كما و نوعا.

 

كما أكد أهمية تحقيق  الاستفادة القصوى من بيانات شبكات الرصد الآلية لنوعية المياه بالترع والمصارف والاستفادة من التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن قبل الشروع في التخطيط لعمليات إعادة استخدام المياه.

هذا وقد انعقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور محسن يسرى مدير المعامل المركزية للرصد البيئي ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، و المهندس عبد الحميد عبد المريد مدير المعمل المركزي بالوادى الجديد.

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IMG-20230709-WA0099
IMG-20230709-WA0098
IMG-20230709-WA0098

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