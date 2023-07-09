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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشقاء بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس ثلاثة اشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما في المواد المخدرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر ، كما امرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بقيام ضباط مباحث المركز ضبط 3 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، قيام 3 أشقاء "لهم معلومات جنائية" مقيمين شبين القناطر متخذين دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى والاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد مجدى النبراوى والنقيب عبدالرحمن بيومى معاوني رئيس المباحث، تم استهدافهم وضبطهما وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزن كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبطـ، أقروا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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