شاهد| فيضانات وانهيارات أرضية تشل حركة القطارات في اليابان.. والأرصاد تحذر

شهدت غرب اليابان، اليوم الأحد، أمطارا غزيرة تسببت في تعطل رحلات القطارات بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشركة المشغلة لسكك حديد غرب اليابان قولها إن "الرحلات تم تعليقها من حوالي الساعة 30:8 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2330 من مساء السبت بتوقيت جرينتش)".

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تبدأ القطارات في العمل مرة أخرى في الساعة الواحدة ظهرا على أقرب تقدير.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في ياماجوتشي والمحافظات القريبة، وذلك مع توقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الغربية والشرقية بسبب موسم الأمطار الذي لا يزال مستمرا في البلاد.

ووصل مستوى الأمطار في مدينة شيمونوسيكي بمحافظة ياماجوتشي 55 ملليمترا في الساعة بحلول صباح اليوم الأحد.

والاسبوع الماضي، أصدرت الحكومة توجيهات وأوامر بإجلاء أكثر من مليوني شخص من منازلهم بسبب خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأثناء عمليات البحث، عُثر على جثة شخص في محافظة هيروشيما بعد أن جرفته السيول ولا يزال شخصان في عداد المفقودين في محافظة كوماموتو. وفي هذا الصدد تأثرت حركة القطارات والطيران والكهرباء بسبب الأمطار الغزيرة التي تجاوزت معدلاتها الشهرية.

كما نصحت السلطات المواطنين بالإخلاء الفوري إلى أماكن آمنة مثل المدارس والملاعب والمعابد والفنادق. وشاركت قوات الدفاع الذاتي في عمليات الإنقاذ والإخلاء بالتعاون مع فرق الإطفاء والشرطة والجمعيات التطوعية.

وقد عُثر على جثة شخص في محافظة هيروشيما بعد أن جرفته السيول من سيارته التي كان يقودها على طريق سريع. ولا يزال شخصان في عداد المفقودين في محافظة كوماموتو بعد أن انهارت منزلهما بسبب انزلاق تربة.

تأثرت حركة القطارات والطيران بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية والضباب الكثيف. حيث أوقفت شركات السكك الحديدية خدماتها في بعض المناطق الغربية بسبب فيضانات الأنهار وانزلاقات التربة وانقطاع التيار الكهربائي.