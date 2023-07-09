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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم ضخم.. السعودية تعلن عدد حجاج هذا العام

صدى البلد

أعلنت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة اليوم الأحد، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى أمس السبت  بلغ 222114 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

 

وجاء في إحصائية صادرة عن لجنة الحج “إن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 102113 حاجا”.

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وأضافت لجنة الحج:" فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119983 حاجا من جنسيات مختلفة".

 

 وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 40%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 65770 حاجا.

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