أحمد الطاهري يشكر الرئيس السيسي: حلم العلمين الجديدة أصبح حقيقة بالعمل الشاق|فيديو

وجه الإعلامي أحمد الطاهري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنجاز إقامة مدينة العلمين الجديدة وتنظيم المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط الذي يحمل اسمها، والذي من المقرر أن تبدأ فعالياته في الخميس المقبل، الموافق 13 يوليو 2023.

أحمد الطاهري: العلمين الجديدة ستكون متاحة لكل المصريين

وقال أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز"، وذلك خلال حديثه عن مهرجان العلمين الجديدة: "صباح الخير سيادة الرئيس، وشكرا لهذا الحلم الذي أصبح حقيقة، ولولا هذا الجهد وهذا العمل الشاق عمرنا ما كنا هنشوف مصر بهذه الروعة وهذا الجمال".

وأضاف الإعلامي: "العلمين الجديدة ستكون متاحة لكل المصريين، عيشوا الفرحة والبهجة، لأن الفرحة تليق بنا، وقنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ستتفاعل على نحو مباشر مع المشاهدين وستجدوننا حولكم في كل مكان، والفعاليات ستنظم في مناطق مختلفة بالعلمين الجديدة".

وتابع: "منذ عامين أو 3 أعوام سمعت حديثا عن أن العلمين الجديدة ستكون جنوب أوروبا الدافئ، والمهرجان سيستضيف نجوما من مختلف دول العالم العربي، وسيتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل كافة".