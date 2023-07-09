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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل أسيوط : زيارات ميدانية لمتابعة اشتراطات الصحة المهنية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولات ميدانية لشركة النيل لتسويق البترول، ومستودع ومخازن جحدم البترولية، للإطمئنان على أوضاع العاملين بتلك الشركات، ومدى توفر إشتراطات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارىء، فضلاً عن التأكد من مدى جاهزية لجان السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت لمواجهة المخاطر.                                                    

 يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على  سلامة العمال والمنشأت.

وأوضح علي سيد مصطفى  مدير المديرية  ، أنه عقد إجتماعاً على هامش الجولة بقاعة الإجتماعات بمستودع شركة "جحدم" البترولية،بحضور مدير عام السلامة والصحة المهنية بالمديرية،ومدير إدارة السلامة بالمستودع،ومدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة أسيوط لتكرير البترول، و مقرر اللجنة الجغرافية ، لمناقشة إجراءات السلامة الخاصة بالشركات الثلاثة، والتأكيد على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة وخطط الطوارىء بشكل دوري ومنتظم لضمان سلامة العاملين ومواقع العمل والإنتاج على حد سواء.                                                       

وشدد  على أهمية دعم علاقات العمل فيما بين الوزارة والمديرية وجميع المنشآت والقطاعات.

وأضاف مدير المديرية أنه تفقد مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل بشكل منتظم دون أي معوقات ، ونقل تحيات  وزير  العمل حسن شحاته للعمال، معرباً عن تقدير الوزير لعمال مصر ، وحرصه الشديد على تقديم كل سبل الدعم اللازمة، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عملية الإنتاج  من أجل المساهمة في رفع معدلات التنمية والإنتاج،  كما شهد المحاكاة العملية التي نفذها العاملون بمستودع جحدم لخطة الطوارئ وعملية إخلاء، وذلك في حالة حدوث أي أضرار محتملة .

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