عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بمعلومات حول تدمير واشنطن لكامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية

صدى البلد

  رحب الاتحاد الأوروبي بالمعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد حققت التدمير الكامل لمخزونها من الأسلحة الكيميائية المتبقي يوم أمس الأول .


وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في بيان صحفي نقلته دائرة الشئون الخارجية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات ، إنه تم الانتهاء من تصفية المخزون الكيميائي قبل الموعد المحدد له في شهر سبتمبر من هذا العام بطريقة آمنة وسليمة بيئيا .


وأثني الاتحاد الأوروبي على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وفريقها في الموقع للتحقق من التدمير، لعملهم المهني في هذا السياق.


وأوضح البيان أن الانتهاء من أعمال التدمير يمثل معلمًا هامًا في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) بعد 25 عامًا من دخولها حيز التنفيذ. الاتفاقية عنصر أساسي في الهيكل الدولي لعدم الانتشار ونزع السلاح.


وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، عزمه مواصلة دعمه السياسي والمالي القوي لتنفيذ بنود الاتفاقية، مع التركيز على منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب على استخدامها، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماعهم الأخير في 26 يونيو على مساهمة مالية طوعية جديدة قدرها 5.3 مليون يورو لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 2023-26.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ