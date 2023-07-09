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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أصول لاتينية.. شاب يطلق النار على المارة في نيويورك بلا سبب

إطلاق النار في أمريكا
إطلاق النار في أمريكا

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، جراء إطلاق شاب من أصول لاتينية النار عليهم في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت شرطة المدينة أن شابًا عشرينيًا كان يستقل دراجة نارية أطلق النار على 4 مدنيين من مسدس 9 مم، وقتل رجلا عمره 87 عاما، وأصاب 3 آخرين.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن طواقمها ألقت القبض على منفذ عملية إطلاق النار وهو شاب في الـ21 من العمر، مشيرة إلى أن دوافع ارتكابه للجريمة لا تزال غير معروفة، فيما ألمح المحققون إلى أن دوافعه كانت عرضية.

جدير بالذكر أن الشاب من أصل لاتيني وصاحب سجل جنائي، وأن الشرطة لا تزال تحقق في حيثيات الحادث.

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