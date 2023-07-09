لو بتحزن بعد أي معصية .. إليك بشارة عظيمة ستغير مصيرك

بشر الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من يقعون في المعصية ثم يشعرون بالحزن بعدها، مؤكداً أن لهم يوم القيامة بشرى عظيمة تغير مسار حياتهم.

حديث البطاقة

وقال إنه قد ذكر المحدثون قصة تسمى بحديث البطاقة، موضحاً أن حديث البطاقة يقول بأن يوم القيامة يؤتى برجل وينصب له بميزان، فيؤتى بسيئاته فتكون في سجلات تصل لعنان السماء، وقالوا هل تنكر من هذه شيء، قال لا، فعلتها كلها، هل لك من حسنة؟، قال: لا أذكر لنفسي حسنة، قالوا: اليوم لا يظلم أحد في هذا الموقف، ولك عندنا حسنة، من كثرة المعصية كانت له طاعة لله تعالى تتمثل في حزنه والرفض لهذه المعصية والدعاء بأن فلم يرتكبها بأنه مستحل لها ومجاهر بما فعل ومفتخر، فيقدم له بطاقة، فيقول أتسخرون مني، قالوا: لا يظلم أحد لدينا ووضعت في الكفة الأخرى فتطير السجلات في الكافة الأخرى. فيتعجب الرجل فيقول أنه كان يقول لا إله إلا الله خالصة من قلبه، فلم يقلها مرة بل إنه يتعايش بها ويفعل شروطها.

أشعر بالضيق بعد الوقوع في المعصية

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن كل إنسان يشعر بالضيق ولديه مشاكل ويعاني من الكرب والفقر أو وقع في المعصية وضيقت عليه ذنوبه، عليه أن يداوم على الاستغفار، مشيرة إلى أن هناك ستة أمور يفوز بها المستغفرون، وهي : «الاستغفار سعادة للمحزونين، وبه يطهر قلبك ، ويزال همك، ويجعل الله لك من كل ضيق مخرجا، وغفران للمذنبين، وفرج للمكروبين، وبه يرزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب، وهو مفتاح الخير، أمان من وقوع العذاب، يريح القلب».

وأضافت “ الإفتاء” أنه ينبغي أن تكن من المستغفرين يطهر قلبك ويزال همك، حيث إن المستغفر يجعل الله له من كل ضيق مخرجا، و من كل هم فرجا ، ويكفر ذنوبه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهو مفتاح الخير، كما أن الإيمان وتقوى الله عز وجل في السر والعلن؛ تفتح أبواب الرزق، كذلك، مستشهدة بقوله تعالى: «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» الآية 96 من سورة الأعراف، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب»، فقد ورد أن من أسباب رفع البلاء كثرة الاستغفار؛ حيث قال الله تعالى: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»، فكان الاستغفار أمانا من وقوع العذاب حتى بعد انعقاد أسبابه