تسهم في القتل والتدمير.. تعليق إيراني على تزويد أمريكا لأوكرانيا بأسلحة محرمة دوليا

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم نظام كييف ذخائر عنقودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه علي "تويتر: "يُظهر القرار الأمريكي بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا عزم واشنطن مواصلة تعقيد الحرب هناك".

وأضاف كنعاني : "هذا القرار يعتبر مثالًا آخر على أفعال الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار، فضلًا عن تصديرها الأسلحة التي تسهم في المزيد من القتل والتدمير بشكل عشوائي".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر والقنابل العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، واعتبارها من الأسلحة المحرمة دوليا، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.