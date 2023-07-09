طاقة النواب تناقش 8 طلبات إحاطة حول مشاكل الكهرباء

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، 8 طلبات إحاطة خلال اجتماعاتها اليوم بحضور ممثلي وزارة وشركات الكهرباء، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين ماضي، بشأن مشاكل شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد مع مزارعي الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، حول عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة بمحافظة أسيوط.

كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، حول كثرة الشكاوى المقدمة في المنطقة الصناعية غرب طهطا بمحافظة سوهاج بسبب ضعف التيار الكهربائي بها.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج بإدراج 2 محول كهرباء ضمن أعمال خطة العام المالي 2022 /2021، ورغم ذلك لم يتم التوريد والتركيب حتى الآن، ما أدى لكثير من المشاكل والخسائر.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية في المستقبل كبديل للطاقة التقليدية والأكثر صداقة للبيئة لتقليل الأضرار البيئية.

كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن استمرار مرور خطوط الضغط العالي بمناطق وفاء حجازي وعبد الله الرفاعي والجزيرة والبركة ومؤسسة الزكاة بحي المرج – محافظة القاهرة.

وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن ضعف التيار الكهربائي بالعياط – محافظة الجيزة وعدم تشغيل محطة كهرباء جرزا.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن توقف مشروع إنشاء مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان بمدفن الحمام - محافظة الإسكندرية.