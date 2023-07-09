عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تناقش 8 طلبات إحاطة حول مشاكل الكهرباء

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، 8 طلبات إحاطة خلال اجتماعاتها اليوم بحضور ممثلي وزارة وشركات الكهرباء، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين ماضي، بشأن مشاكل شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد مع مزارعي الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط والقوصية بمحافظة أسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، حول عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوصيل الكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة بمحافظة أسيوط. 

كما تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، حول كثرة  الشكاوى المقدمة في المنطقة الصناعية غرب طهطا  بمحافظة سوهاج بسبب ضعف التيار الكهربائي بها.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج بإدراج 2 محول كهرباء ضمن أعمال خطة العام المالي 2022 /2021، ورغم ذلك لم يتم التوريد والتركيب حتى الآن، ما أدى لكثير من المشاكل والخسائر.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة مستقبلية طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية في المستقبل كبديل للطاقة التقليدية والأكثر صداقة للبيئة لتقليل الأضرار البيئية.

كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن استمرار مرور خطوط الضغط العالي بمناطق وفاء حجازي وعبد الله الرفاعي والجزيرة والبركة ومؤسسة الزكاة بحي المرج – محافظة القاهرة.

وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن ضعف التيار الكهربائي بالعياط – محافظة الجيزة وعدم تشغيل محطة كهرباء جرزا.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن توقف مشروع إنشاء مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان بمدفن الحمام - محافظة الإسكندرية.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب شركات الكهرباء أسيوط مستشفى جامعة الأزهر الجديدة الأضرار البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

تعرف علي برنامج تدريبات الأهلي استعدادا لقمة الزمالك

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ