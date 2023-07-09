شاهد| الجيل الخامس من هيونداي سانتافي 2024

قالت شركة هيونداي، إنها ستعلن عن سياراتها الجديدة هيونداي سانتافي موديل 2024 خلال الفترة القادمة، وتنتمي سانتافي الي فئة السيارات العائلية الـ SUV ، وهي الآن ستظهر في جيلها الخامس ، بالإضافة الي أنها تمتلك العديد من التكنولوجيات والمواصفات المتطورة .
- تصميم سانتافي موديل 2024
تم إعادة تصميم سيارة هيونداي سانتافي موديل 2024 بشكل كبير من خلال إضافة قضبان سقف مكتنزة، وأضواء نهارية على حرف H تتضاعف كـ إشارات انعطاف، وتم تثبيت إشارات الانعطاف الخلفية بشكل غير عادي وتحيط بلوحة السيارة على الصداد الخلفي.
- مقصورة هيونداي سانتافي
زودت مقصورة سيارة هيونداي سانتافي العائلية موديل 2024 بالعديد من المميزات التكنولوجيا الحديثة منها، شاشة عريضة مدموج بها شاشة السائق، ونظام معلومات و ترفيه، وعناصر تحكم تقليدية بـ الكونسول الوسطي.
بالإضافة الي أن محدد التروس بسيارة سانتافي الـ SUV تم تغيير موضعه على عمود عجلة القيادة لتوفير مساحة بين المقاعد وعجلة القيادة، وتحتوي المقصورة علي لونيين ، وبها لمسات من الجلد .
جدير بالذكر أنه حتى الآن المستبعد أن يكون هناك نسخة كهربائية من سيارة هيونداي سانتافي العائلية .