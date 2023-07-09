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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| الجيل الخامس من هيونداي سانتافي 2024

هيونداي سانتافي الـ
هيونداي سانتافي الـ SUV

قالت شركة هيونداي، إنها ستعلن عن سياراتها الجديدة هيونداي سانتافي موديل 2024 خلال الفترة القادمة، وتنتمي سانتافي الي فئة السيارات العائلية الـ SUV ، وهي الآن ستظهر في جيلها الخامس ، بالإضافة الي أنها تمتلك العديد من التكنولوجيات والمواصفات المتطورة .

سيارة هيونداي سانتافي الـ j SUVموديل 2024

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- تصميم سانتافي موديل 2024

هيونداي سانتافي العائلية موديل 2024

تم إعادة تصميم سيارة هيونداي سانتافي موديل 2024 بشكل كبير من خلال إضافة قضبان سقف مكتنزة، وأضواء نهارية على حرف H تتضاعف كـ إشارات انعطاف، وتم تثبيت إشارات الانعطاف الخلفية بشكل غير عادي وتحيط بلوحة السيارة على الصداد الخلفي.

- مقصورة هيونداي سانتافي

سيارة هيونداي سانتافي الـ  SUV موديل 2024

زودت مقصورة سيارة هيونداي سانتافي العائلية موديل 2024 بالعديد من المميزات التكنولوجيا الحديثة منها،  شاشة عريضة مدموج بها شاشة السائق، ونظام معلومات و ترفيه، وعناصر تحكم تقليدية بـ الكونسول الوسطي.

هيونداي سانتافي العائلية موديل 2024

بالإضافة الي أن محدد التروس بسيارة سانتافي الـ SUV تم تغيير موضعه على عمود عجلة القيادة لتوفير مساحة بين المقاعد وعجلة القيادة، وتحتوي المقصورة علي لونيين ، وبها لمسات من الجلد .

سيارة هيونداي سانتافي الـ  SUV موديل 2024

جدير بالذكر أنه حتى الآن المستبعد أن يكون هناك نسخة كهربائية من سيارة  هيونداي سانتافي العائلية .

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