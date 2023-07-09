الطفل يولد ميتا| ظاهرة تُرعب ألمانيا وجدل بين العلماء.. والغموض يسيطر على الموقف

حالة من الرعب تسيطر على الشارع الألماني، وذلك مع استمرار ظاهرة "الإملاص"، وهي ارتفاع معدل المواليد الموتى، حيث تشير بيانات المكتب الفدرالي الألماني للإحصاء إلى ارتفاع معدلات الظاهرة، ومازال الجميع يبحث عن أسبابها، وهو ما يظهر في التفسيرات المختلفة التي يقدمها الخبراء حول أسبابها، فالأرقام تبدو مخيفة للوهلة الأولى، ففي البداية سجل المكتب الفدرالي للإحصاء بالفعل زيادة طفيفة بين عامي 2007 و 2020، ولكن في عام 2021، كانت هناك قفزة مقارنة بالسنوات السابقة: 3420 طفل ولدوا ميتًا في عام 2021 ، مقارنة بـ3162 في عام 2020. ينتج عن هذا زيادة بنسبة 8.2 في المائة - إذا نظرت إلى الأرقام المطلقة.

والملفت للنظر، أنه يتم الحديث عن ظاهرة "الإملاص" عند بلوغ المولود الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل أو عندما يزن الطفل 500 جرام على الأقل عند الولادة، فهناك الكثير من المعاناة وراء هذه الأرقام وفقدان طفل - بغض النظر عن وزنه – فالأمر مؤلم للغاية للوالدين، ووفقا للمعدلات فقد سجل الإحصائيون أدنى قيمة خلال العقد الحالي بـ3.5 مولود ميت لكل 1000 ولادة، وذلك منذ عام 2010، ثم اتجه المعدل إلى الارتفاع مرة أخرى. في عامي 2019 و 2020 ، كان هناك 4.1 حالات الإملاص لكل 1000 مولود ، وفي عام 2021 كان هناك 4.3 حالات الإملاص لكل 1000 مولود.

الغموض يسيطر على أسباب الظاهرة

ويبدو أن الغموض هو سيد الموقف عن أسباب الظاهرة، وذلك وفق ما قالته الجمعية الألمانية لما قبل الولادة والولادة والجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد والجمعية الألمانية للقابلات ووزارة الصحة الفيدرالية، وجميع تلك المؤسسات الألمانية مازالت تبحث عن إجابة لتلك الظاهرة، ووفقا لتقرير عن الظاهرة نشرته صحيفة FOCUS الألمانية، فقد قالت الرابطة الفيدرالية لأطباء النساء بألمانيا عن تلك الظاهرة وأسبابها،: "ليس لدينا بيانات أخرى غير المسوحات التي أجراها المكتب الفدرالي للإحصاء".

ولكن تقلل جوليا بوكر، وهي باحثة مساعدة في جامعة ليوفانا في لونيبورغ، من خطورة الظااهرة، وكتبت عالمة الاجتماع في رسالة الدكتوراة التي صاغتها حول الظاهرة، أنه يجب تصنيف الأرقام بشكل صحيح، ويشير العدد الإجمالي للأطفال المولودين ميتًا، وقد زاد ذلك بالفعل، ولكن في نفس العام بـ2021 على سبيل المثال، كان أيضًا عامًا قياسيًا للمواليد الأحياء، فإذا نظرت إلى ذلك فيما يتعلق، كان هناك بالطبع عدد أكبر من حالات الحمل والولادات بشكل عام، لذلك، فهذه الزيادة والتي ليست عادية، إلا أنها تتناسب مع الزيادة في حالات الحمل بشكل عام.

معايير التوثيق سببا للخلط بين الإجهاض ولادة جنين ميت

وتشير رسالة الدكتوراة التي كتبتها جوليا، إلى نقطة خاصة بمعايير توثيق الجنين الميت، وأن معايير توثيق تلك الحالات قد تحدث خلطا بين الإجهاض وحالة ولادة ميت، حيث في ألمانيا معايير جديدة منذ عام 2013، والتي تمنح الوالدين الفرصة لتوثيق الولادة بشكل دائم في مكتب التسجيل، وبالتالي منح طفلهم وجودًا رسميًا وفق مواصفات تتشابه مع حالات كان يتم توثيقها كإجهاض في الماضي، ثم تبع تغيير كبير في عام 2018 فيما يتعلق بالمعايير المستخدمة للإملاص بدلاً من الإجهاض.

وعن تعريف الطفل الميت، فحتى 1994، كان يشترط أن يكون وزن الولادة 1000 جرام على الأقل، ثم تغير في ذات العام ليكون 500 جرام على الأقل، ومع 2018، كانت المعايير تتضمن الوصول إلى ما لا يقل عن 500 جرام أو الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وتقول بوكر: "ربما لم تتغير الظاهرة الطبية ، لكن لها علاقة بالتخصيص للفئة القانونية، والخلط بين الإجهاض والإملاص.

يمكن أن تلعب عدوى كورونا دوراً

على عكس المكتب الفدرالي للإحصاء، قارن الأساتذة عدد المواليد الموتى في الربع مع المواليد في الربع التالي في تحليلاتهم واكتشفوا باستخدام هذه الطريقة زيادة كبيرة في حالات الإملاص في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 19.4 في المائة، لذلك سيبقى معدل الإملاص مرتفعًا بشكل غير عادي في عام 2022 ، ولهذا السبب يعتبرون أنه من الضروري التحقيق في الروابط المحتملة بين حالات الإملاص والتطعيمات ضد الكورونا والالتهابات عن كثب.

ولذلك ترتبط عدوى كورونا أثناء الحمل بزيادة خطر الإصابة بالجنين، وقد أظهرت دراسة سجل كرونوس حول كوفيد -19 أثناء الحمل التي نشرتها الجمعية الألمانية لطب الفترة المحيطة بالولادة ارتفاع معدل حالات الإملاص في عام 2022 من النساء المصابات بفيروس كورونا.

"رد الفعل لإلقاء اللوم على النساء"

وتتحدث الصحيفة الألمانية عن اتجاه لتحميل الأم المسئولية عن الظاهرة، حيث تحدث وولف لوتجي، رئيس الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد النفسي والجسم (DGPFG) عن هذا الأمر، وقال إن العدد المتزايد من التلقيح الاصطناعي والمعدل الأعلى للولادات القيصرية أثناء وباء كورونا كانت من الأسباب المحتملة لزيادة حالات الإملاص في ألمانيا، كما زعم طبيب النساء والمعالج النفسي أن العديد من النساء الحوامل قد نسين كيفية الاستماع إلى أنفسهن وإدراك حركات أطفالهن، لذلك ستلاحظ وجود حالات شاذة بعد فوات الأوان.

وعلى العكس من ذلك، تقول جوليا بوكر، إن هذا التبرير غير مفهوم ، وكأن هناك رد فعل لإلقاء اللوم على النساء عندما لا يولد الطفل على قيد الحياة، وأعتقد أن هذا هو السبب الأخير لزيادة حالات الإملاص، فأنا شخصياً لا أعرف أي دليل بحثي قوي على أن الاستشعار المبكر أو أي شيء من هذا القبيل يمكن أن يمنع الإجهاض أو موت الجنين داخل الرحم.

رفض الإجهاض رغم تشوهات الجنين ظاهرة بألمانيا

وبدلاً من ذلك، لدى بوكر تفسير آخر لزيادة حالات الإملاص، حيث أنه في السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه في ألمانيا مفاده أنه عندما يتلقى الآباء تشخيصًا غير مواتٍ، على سبيل المثال عندما يُقال لهم أن طفلهم يعاني من تشوه ، فإن هذا لا يتوافق مع الحياة، وأن الطفل سيموت بشكل شبه مؤكد إما في الرحم أو بعد الولادة، يتم تشجيع هؤلاء الآباء على الاستمرار في الحمل وعدم إجرائه .

وهذا يعني أن الأطفال الذين لم يولدوا بعد ، والذين سيموتون بالتأكيد ، يتم نقلهم إلى مرحلة لاحقة من الحمل ثم يولدون أيضًا ويُحسبون كولادة ميتة لأنهم يولدون ميتًا أو يموتون خلال الأيام السبعة الأولى، لذلك، يمكنها أن تتخيل أن هذا قد أحدث أيضًا تغييرًا، وأن المزيد من الأطفال لا يزالون يولدون في وقت متأخر والذين قد يكونون قد ولدوا في وقت سابق من خلال الإجهاض.

وتشير الصحيفة الألمانية إلى ملاحظة هامة، حيث أنه تم نشر أرقام عام 2022 أيضًا، وقد استمر المعدل في الارتفاع، فبلغ 4.4 حالات الإملاص لكل 1000 مولود، فيما انخفض العدد المطلق مرة أخرى في عام 2022 - إلى 3247.