عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| المأساة تتكرر.. مئات القتلى والمصابين جراء فيضانات عارمة تضرب باكستان

فيضانات باكستان
فيضانات باكستان

تمر باكستان، الدولة التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة والتي لا تزال تتعافى من الفيضانات غير المسبوقة، مرة أخرى بنفس المرحلة حيث أودت الأمطار الغزيرة في البلاد بحياة 76 شخصا وإصابة 133 آخرين في جميع أنحاء باكستان منذ يونيو، حسبما أفادت إدارة الكوارث الوطنية في البلاد.

ونقلت شبكة "آري نيوز" الباكستانية، عن إدارة الكوارث الوطنية في البلاد قولها في تقريرها إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76 حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى إصابة ثمانية أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 133.

وبذلك فإن إجمالي عدد المصابين بلغ 76 حالة وفاة و 133 مصابًا، تشمل 15 امرأة و 31 طفلاً ، فيما تضرر 78 منزلا حتى الآن مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في تقرير إدارة الكوارث الوطنية أن البنجاب بها أكبر عدد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم حيث سقط 48 شخصا في الأمطار الغزيرة بينما قتل  20  في خيبر باختونخوا، وقتل خمسة في بلوشستان.

وفي 6 يوليو، تم الإبلاغ عن 18 حالة وفاة في البنجاب الباكستانية مع استمرار هطول الأمطار في أجزاء من المقاطعة، وفقًا لـ "داون نيوز".

وارتفع عدد القتلى في البنجاب خلال اليومين الماضيين بسبب موجة الرياح الموسمية الغزيرة إلى 29.

وفي وقت سابق، أنهت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMA) خطتها للطوارئ قبل الموجة الأولى من الأمطار الموسمية المتوقعة في الفترة من 3 إلى 8 يوليو في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت "أري نيوز".

وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث إن الأرصاد الجوية توقعت الموجة الأولى من الأمطار الموسمية المصحوبة بعواصف رعدية من 3 إلى 8 يوليو في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة يمكن أن تحدث أيضا في الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية وحالات الفيضانات في المناطق المنخفضة. وأصدرت الهيئة تعليمات للإدارات المعنية بشأن خطة طوارئ الأمطار الخاصة بها مستشهدة بالأحوال الجوية المتوقعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

من هو المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟ سيرة ذاتية

لا نملك الصلاحية.. رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم العصيان داخل جيش الاحتلال

لماذا أرسلت تركيا مقاتلي آزوف مع زيلينسكي عند عودته لأوكرانيا؟

اكتساح مصري.. الكاف يعلن التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

وزيري يتفقد قاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا

حسام عبدالغفار: 500 ألف خدمة يوميا للمواطنين تقدمها مبادرة 100 يوم صحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عز يحتفل بتخرج نجله .. صور

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ