شاهد| المأساة تتكرر.. مئات القتلى والمصابين جراء فيضانات عارمة تضرب باكستان

تمر باكستان، الدولة التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة والتي لا تزال تتعافى من الفيضانات غير المسبوقة، مرة أخرى بنفس المرحلة حيث أودت الأمطار الغزيرة في البلاد بحياة 76 شخصا وإصابة 133 آخرين في جميع أنحاء باكستان منذ يونيو، حسبما أفادت إدارة الكوارث الوطنية في البلاد.

ونقلت شبكة "آري نيوز" الباكستانية، عن إدارة الكوارث الوطنية في البلاد قولها في تقريرها إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76 حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى إصابة ثمانية أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 133.

وبذلك فإن إجمالي عدد المصابين بلغ 76 حالة وفاة و 133 مصابًا، تشمل 15 امرأة و 31 طفلاً ، فيما تضرر 78 منزلا حتى الآن مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في تقرير إدارة الكوارث الوطنية أن البنجاب بها أكبر عدد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم حيث سقط 48 شخصا في الأمطار الغزيرة بينما قتل 20 في خيبر باختونخوا، وقتل خمسة في بلوشستان.

وفي 6 يوليو، تم الإبلاغ عن 18 حالة وفاة في البنجاب الباكستانية مع استمرار هطول الأمطار في أجزاء من المقاطعة، وفقًا لـ "داون نيوز".

وارتفع عدد القتلى في البنجاب خلال اليومين الماضيين بسبب موجة الرياح الموسمية الغزيرة إلى 29.

وفي وقت سابق، أنهت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMA) خطتها للطوارئ قبل الموجة الأولى من الأمطار الموسمية المتوقعة في الفترة من 3 إلى 8 يوليو في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت "أري نيوز".

وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث إن الأرصاد الجوية توقعت الموجة الأولى من الأمطار الموسمية المصحوبة بعواصف رعدية من 3 إلى 8 يوليو في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة يمكن أن تحدث أيضا في الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية وحالات الفيضانات في المناطق المنخفضة. وأصدرت الهيئة تعليمات للإدارات المعنية بشأن خطة طوارئ الأمطار الخاصة بها مستشهدة بالأحوال الجوية المتوقعة.