عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: الرئيس السيسي ركز على تلبية حاجة مصر المتزايدة من الكهرباء..فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال محمد صبري، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، كان هدفه الأساسي هو تلبية حاجة مصر المتزايدة من الكهرباء بدرجة عالية من الاستدامة والكفاءة، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت من زيادة حجم التوليد الكهربائي عام 2014 من 26 ألف ميجاوات لـ59 ألف ميجا وات بعام 2021، أي زيادة تتخطى 100%.

 

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، أنه تم إطلاق 17 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بإجمالي قدرات 29 ألف ميجا وات فضلا عن مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 2700 ميجا وات، كما تم إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء منها محطة الضبعة النووية والتي تعد اتفاقية بين مصر وروسيا، وستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وتابع، أنه سيتم تشغيل أول وحدة من محطة الضبعة النووية عام 2027 بقدرة 1200 ميجا وات، إذ تضم 4 محطات بإجمالي 4800 ميجا وات، يأتي ذلك علاوة على محطة بنبان للطاقة الشمسية التي  تعادل 90% من إنتاج السد العالي للطاقة الكهربائية.

 

الرئيس مصر السيسي محمد صبري الكهرباء مشروعات طاقة متجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

لحماية دول المنطقة من الأخطار.. اعتماد مركز سعودي للأرصاد الجوية مكتبا إقليميا

من هو المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟ سيرة ذاتية

لا نملك الصلاحية.. رئيس الأركان الإسرائيلي يهاجم العصيان داخل جيش الاحتلال

لماذا أرسلت تركيا مقاتلي آزوف مع زيلينسكي عند عودته لأوكرانيا؟

اكتساح مصري.. الكاف يعلن التشكيل الأفضل لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

وزيري يتفقد قاعات العرض المخصصة لاستقبال معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عز يحتفل بتخرج نجله .. صور

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ