باحث: الرئيس السيسي ركز على تلبية حاجة مصر المتزايدة من الكهرباء..فيديو

قال محمد صبري، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، كان هدفه الأساسي هو تلبية حاجة مصر المتزايدة من الكهرباء بدرجة عالية من الاستدامة والكفاءة، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت من زيادة حجم التوليد الكهربائي عام 2014 من 26 ألف ميجاوات لـ59 ألف ميجا وات بعام 2021، أي زيادة تتخطى 100%.

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، أنه تم إطلاق 17 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بإجمالي قدرات 29 ألف ميجا وات فضلا عن مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 2700 ميجا وات، كما تم إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء منها محطة الضبعة النووية والتي تعد اتفاقية بين مصر وروسيا، وستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع، أنه سيتم تشغيل أول وحدة من محطة الضبعة النووية عام 2027 بقدرة 1200 ميجا وات، إذ تضم 4 محطات بإجمالي 4800 ميجا وات، يأتي ذلك علاوة على محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تعادل 90% من إنتاج السد العالي للطاقة الكهربائية.