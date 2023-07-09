رئيس دفاع البرلمان: تعديلات قانون الاستثمار تستهدف التعامل مع المخلفات الخطرة

قال النائب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن التعديلات تهدف الى دعم الاستثمار وتشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار من خلال الحوافز المقدمة والتوسع فى الشركات ذات الموافقة والتغلب على كيفية التعامل مع المخلفات الخطرة، موجها الشكر للحكومة على التقدم بهذه التعديلات ومطالبا بمزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72.

ومن جانبه أعلن النائب محمد أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهورى، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار عندما صدر عام 2017 منذ 6 سنوات، كنا نتوقع نتائج كبيرة منه، ولكن قياس الاثر التشريعى للقانون، أثبت انه لم يحقق النتائج المطلوبة، ولذلك كان لزاما على الحكومة ان تتقدم بتلك التعديلات لدفع عملية الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر تتمثل فى التوافر النسبي للطاقة، وخاصة مع وجود أزمة عالمية في مجال الطاقة، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي مطالبا باعتبار الاستثمار قضية امن قومى.