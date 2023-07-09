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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة اللبناني يزور مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية للاستفادة من التجربة المصرية

صدى البلد

 قام عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبنانى، والدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والوفد المرافق، بزيارة ميدانية إلى بعض المشروعات الزراعية المتميزة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، يرافقهم الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وذلك للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال ونقلها إلى بلاده.

وقام الوزير اللبناني بزيارة مفرخ الأسماك بالإسكندرية، وكذا مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية، وذلك عقب اجتماعه مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث آفاق التعاون الزراعي المشترك بين مصر ولبنان.

واطلع الوزير اللبنانى والوفد المرافق على التجربة المصرية في إنشاء المفرحات السمكية وآلية تشغيلها واستدامتها، وذلك بهدف توفير الزريعة اللازمة من أسماك الدنيس والقاروص وأسماك البلطي الأحمر والجمبري.

كما شاهد الوزير اللبنانى ووفد المنظمة العربية الأحواض السمكية الملحقة ومركز التدريب الدولي المتخصص في تدريب الكوادر البشرية على كيفية تربية ومكافحة أمراض الأسماك، للمساعدة في تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية.

الوزير اللبناني قام كذلك بزيارة مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية، والذي يهدف إلى تحسين السلالات المصرية من الماشية بهدف زيادة معدلات التحويل اليومي للحوم والألبان.

وفي نهاية الزيارة، أشاد الوزير اللبنانى بما تشهده مصر من تطوير في كل المجالات بما فيها الأنشطة المرتبطة بتحقيق الامن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر  زيارة الوزير اللبنانى؛ الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية، والدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، والدكتور محمد العربي، مدير مشروع المفرخ السمكي.

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