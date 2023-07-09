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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاردلك يا رجالة وشرفتونا.. عمرو السولية يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي

صدى البلد

وجه عمرو السولية، لاعب نادي الأهلي، رسالة لمنتخب مصر للشباب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد وصوله إلى أولمبياد باريس 2024 .

وكتب السولية: “هاردلك يا رجالة عملتوا اللى عليكوا وشرفتونا وبإذن الله مستنيينكم فى الأولمبياد”.

وخسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما ليحتكم المنتخبين الي الوقت الإضافي. 

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني.   

ونجح المنتخب الأولمبي بعشرة لاعبين في تشكيل جدار دفاعي أمام المغرب منذ طرد محمود صابر.

ورغم النقص العددي تفوق المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب المغرب فى مجريات اللقاء وكاد قريبا من هز شباك المغرب.

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