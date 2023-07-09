أمريكيون يرصدون قيام الرئيس بايدن برحلة صيفية وظهوره أمام البحر برفقة عائلته|صور

نشرت وسائل إعلام أمريكية، لقطات تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقضي وقتا من إجازته على أحد الشواطئ.

وأمضى بايدن نهار أمس، السبت، في أحد الشواطئ، ورصدته الكاميرات وهو يستجم برفقة زوجته مع أفراد آخرين من أسرته.

وأثارت هذه الإجازة، جدلا كبيرا بين الأمريكيين، الذين يرون أن عليه التوقف عن مغادرة واشنطن وحل الأزمات.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حذر نظيره الحالي جو بايدن في خطاب ألقاه في لاس فيجاس أمس، السبت، مؤكدًا استعداده للمعركة والقتال في انتخابات عام 2024.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، انتقد بايدن مرارًا خليفته خلال خطاب حملته بلاس فيجاس، حيث أمضى حوالي 40 دقيقة، مشيرًا إلى أن سياسات إدارة بايدن أدت إلى تفاقم الهجرة وأزمة الاقتصاد والجريمة ومواضيع أخرى.