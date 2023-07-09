عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكيون يرصدون قيام الرئيس بايدن برحلة صيفية وظهوره أمام البحر برفقة عائلته|صور

صدى البلد

نشرت وسائل إعلام أمريكية، لقطات تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقضي وقتا من إجازته على أحد الشواطئ.

وأمضى بايدن نهار أمس، السبت، في أحد الشواطئ، ورصدته الكاميرات وهو يستجم برفقة زوجته مع أفراد آخرين من أسرته.

وأثارت هذه الإجازة، جدلا كبيرا بين الأمريكيين، الذين يرون أن عليه التوقف عن مغادرة واشنطن وحل الأزمات.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حذر نظيره الحالي جو بايدن في خطاب ألقاه في لاس فيجاس أمس، السبت، مؤكدًا استعداده للمعركة والقتال في انتخابات عام 2024.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، انتقد بايدن مرارًا خليفته خلال خطاب حملته بلاس فيجاس، حيث أمضى حوالي 40 دقيقة، مشيرًا إلى أن سياسات إدارة بايدن أدت إلى تفاقم الهجرة وأزمة الاقتصاد والجريمة ومواضيع أخرى.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

لا يصلح.. محمد فضل الله يطرح حلولا لهيكلة الدوري المصري

أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ طارق حامد مع اتحاد جدة.. تفاصيل

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ82 ألف مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة

بعد 10 سنوات من الحظر.. قرار عاجل من إيطاليا بشأن استئناف الرحلات مع ليبيا

روسيا.. تفعيل منظومة الدفاع الجوي في روستوف بسبب عدة هجمات

لحماية دول المنطقة من الأخطار.. اعتماد مركز سعودي للأرصاد الجوية مكتبا إقليميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عز يحتفل بتخرج نجله .. صور

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

فيديو

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من محمد عبد المنصف على طريقتها الخاصة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ