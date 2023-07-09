العنف يسيطر على شباب أوروبا| تقليد أفلام القتال في إيطاليا.. وفوضى "الفيديو جيمز" تقود مظاهرات فرنسا

أصبح الميل للعنف ظاهرة داخل المجتمع الأوروبي، خصوصىا في الأجيال الجديدة، والتي تقل أعمارها عن 17 عاما، ففي الوقت الذي خرج فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليتهم ألعاب الفيديوجيمز، بأنه السبب في انشار العنف بين شباب فرنسا خلال المظاهرات العنيفة التي حدثت بداية هذا الشهر، جاءت الصحف الإيطالية للتكشف عن ظاهرة كارثية داخل شباب إيطاليا، وذلك مع رصد نادي للقتال العنيف يقوم بتقليد فيلم "نادي القتال".

والميل إلى القتال العنيف ونشر الفوضي، كانا الرابط الأساسي بين الظاهرتين، في فرنسا، وإيطاليا، حيث قال الرئيس الفرنسي أن المتظاهرين قاموا بتقليد نمط النعف الذي يمارسونه داخل ألعاب الفيديوجيمز، وهو ما تم رصده داخل شوارع فرنسا، في المقابل، كان فكرة العنف من أجل العنف، وكسر الملل، هو ما قلده شباب إيطاليا في الفيلم، بل واعترفوا بأنهم بالفعل قاموا بتقليد تفاصيل الفيلم بالكامل.

فيلم نادي القتال ... أصبح واقعا في إيطاليا

ووفقا لما نشرته صحيفة newsprima الإيطالية، فقد أصبح فيلم نادي القتال الأمريكي "Follia Fight club"، واقعا داخل المجتمع الإطيالي، حيث قام مجموعة من الشباب الصغير بتقليد الفيلم، عبر إنشاء نادي شبيه بما جاء في أحداث الفيلم الأمريكي الشهير، وذلك بمدينة ergamo الإيطالية، حيث يقوم هؤلاء الشباب بتقليد الفيلم كل ليلة، وهو ما كشفه شكوى أحد السكان، حين أبلغ أنه يتم تبادل اللكمات مثل مباراة ملاكمة، والجميع حولهم يصرخون ويهتفون وكأنهم في الصف الأول في الحلبة، وذلك كما جاء بالفيلم.

ونادي القتال هو فيلم عام 1999 من إخراج ديفيد فينشر، وبطولة براد بيت ( على الغلاف ) وإدوارد نورتون، والذي أصبح فيلمًا عبادة مثل العديد من الأفلام الأخرى في تلك السنوات، حيث المفهوم القوي وراء الفيلم هو حقيقة أنه كترياق للملل، والتخفيف من ضغوط الحياة الحديثة، ويجد الغرباء المثاليون أنفسهم في الليل في أكثر الأماكن التي لا يمكن تصورها (من شارع إلى موقف سيارات تحت الأرض) للتنفيس عن الغضب مع صوت اللكمات دون أي تأثير آخر.

السرية هو شعار النادي

"القاعدة الأولى لنادي القتال: لا تتحدث عن نادي القتال ... القاعدة الثانية لنادي القتال: لا تتحدث أبدًا عن نادي القتال"، هكذا كان شعار النادي نقلا عن أحداث الفيلم، فبعيدا عن النهاية المفاجئة الصادمة للفيلم، يظل مفهوم الاجتماعات السرية التي تقاتل فيها (بطريقة ما "بشكل عادل") أساس نجاح الفيلم، لدرجة أن بعض الحمقى قرروا التحول من الخيال إلى الواقع على غرار الفيلم، ويبدو أن عصابة من الأطفال معتادون على ضرب بعضهم البعض من أجل المتعة المجنونة عمليا كل مساء مقدس.

يقول الشاهد الذي كشف تفاصيل النادي، إنه من المثير للاهتمام أن نشاهد كل مساء تقريبًا، من شرفة المنزل، مجموعة صغيرة من الهاربين، بينما يتبادل اثنان منهم اللكمات مثل مباراة ملاكمة، يصرخ الآخرون حولهم ويهتفون كما لو كانوا في الصف الأول في الحلبة، حيث يلتقي الشباب ، غالبًا ما يكون قاصرًا ، في حانات المنطقة ، ويتناولون مشروبًا، ثم ينتقلون إلى المقاعد أو إلى جانب الطريق. يتحدثون بصوت عالٍ، غافلين عن كل من يعيش بالقرب منهم، والملل يقودهم إلى ابتكار ألعاب مراوغة يتم تصويرها أحيانًا على هواتفهم المحمولة.

الفيديوجيمز يهيمن على شوارع فرنسا عبر الصغار

ومع انتشار الاحتجاجات الفرنسية التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، بسبب إطلاق الشرطة النار على مراهق من أصول جزائرية، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باللوم في البداية على الشبكات الاجتماعية والآباء، قبل أن يشير بأصابع الاتهام إلى ألعاب الفيديو، وقال ماكرون إن ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي وراء أعمال العنف من قبل المراهقين في شوارع البلاد حيث إنهم يقلدون ألعاب المغامرات الإلكترونية.

فيما رفضت الدراسات باستمرار الروابط بين ألعاب الفيديو العنيفة والسلوك العنيف، حسبما نقلت TheNextWeb ، ويقول كريستوفر فيرجسون، الأستاذ في جامعة ستيتسون ، "لا يوجد دليل على وجود علاقة بهذا الشأن، ناهيك عن وجود علاقة سببية"، ووفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية، فإن "عزو العنف إلى ألعاب الفيديو العنيفة ليس سليمًا علميًا ويشتت الانتباه بعيدًا عن العوامل الأخرى" - وهو ما يجادل المتشائمون بأنه بيت القصيد.

5 ظواهر ترجح تأثير الفيدو جيمز على صغار أوروبا

ووفقا لما رصدته الصحف الفرنسية، فقد لكن كانت هناك مناسبات عديدة جعلت فيها ألعاب الفيديو أعذارًا مناسبة سياسيًا للعلل الاجتماعية بحسب التقرير، وهي :

1. إطلاق نار جماعي .. وماكرون ليس أول زعيم عالمي يلقي باللوم على الألعاب في العنف، فبعد إطلاق نار جماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع في عام 2019، قدم الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب ادعاءً مماثلاً، وقال: "يجب أن نوقف تمجيد العنف في مجتمعنا، حيث يتضمن ذلك ألعاب الفيديو المروعة أصبحت شائعة الآن"، وكان ترامب يردد صدى النظرية التي أصبحت سائدة منذ إطلاق النار المروع في مدرسة كولومبين الثانوية عام 1999، ومما لا يثير الدهشة أن الرابطة الوطنية للبنادق أصبحت مؤيدًا بارزًا للفرضية.

2. الشيطانية .. وقد تم ربط بعض أشهر ألعاب الفيديو في العالم بما يسمي بعبادة الشيطان، مثالان بارزان هما Doom من منظور الشخص الأول وامتياز Pokémon ، وكلاهما اتُهم بالترويج لموضوعات شيطانية، ولكن الكنيسة الكاثوليكية نفت مثل هذه المزاعم بحسب التقرير في عام 2020 ، وقالت محطة سات 2000 ، وهي محطة تلفزيونية فضائية يديرها الفاتيكان، إن بوكيمون تستند إلى "علاقات صداقة قوية" وتفتقر إلى "أي آثار جانبية أخلاقية ضارة".

3. الاكتئاب .. ترتبط الألعاب بانتظام بالاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن التأثيرات عادة ما تؤثر فقط على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الحالية، وفي ملاحظة أكثر إيجابية أظهرت العديد من الدراسات أن الألعاب يمكن أن تساعد في الواقع في محاربة الاكتئاب والقلق.

4. الرقص السيئ .. هناك تأثير ضار للألعاب لا يمكن إنكاره: تأثير Fortnite على الرقص حيث يقدم النجاح العالمي مجموعة من المشاعر ذات الشعبية الهائلة ، من Dab إلى The Floss، ولسوء الحظ تم العثور على هذه الرقصات بشكل متزايد أيضًا في IRL، ولقد أعطى بعض لاعبو كرة القدم ونجوم البوب ​​والمؤثرين في العالم حركات بعضها محرجة، وروجوا إلى عدد لا يحصى من الشباب والبالغين.