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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر شانجان CS55 العائلية 2024 بمصر.. مواصفات أستون مارتن DB12 الرياضية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تضم السوق المصرية للسيارات الجديدة باقات متميزة من السيارات التي يبحث عنها المواطنون خصوصًا "العائلات"، وبالتالي يجب أن تكون ذات مساحات واسعة لتكفي لحمل جميع أفراد العائلة، ومن ضمن تلك السيارات فئة الـ SUV هي شانجان سى اس 55 بلس ‎ موديل 2024 .

أعلنت شركة إم جي الصينية عن إنتاج سياراتها العائلية الجديدة  MG RX 5 PLUS، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم بتحديثات جديدة منها مقدمة أكثر حداثة، بالإضافة إلي شبك أمامي ثلاثي الأبعاد يمتد على مقدمة السيارة علي شكل حرف X.

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الكثير من فئات السيارات المختلفة التي يقدمها الصانع الصيني ومنها، الكروس أوفر والسيدان، والهاتشباك موديل 2023، وذلك بسبب اهتمام وأقبال المواطنين علي الطرازات الصينية ، وذلك لما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

بـ محركين كهربائيين| سعر MG4 XPower الكروس أوفر.. صور

أعلنت شركة إم جي الصينية عن إصداراها الجديد MG4 XPower، حيث تنتمي XPower إلي فئة السيارات الكورس أوفر الرياضية، وتعتبر هي الآن اقوي سيارة لدي شركة إم جي تخرج من خطوط إنتاجها.


كشفت شركة السيارات أستون مارتن عن أيقونتها الجديدة أستون مارتن DB12 ، وهي سيارة  سوبر رياضية جديدة مقدمة من قبل الشركة البريطانية، بالإضافة إلي أن سيارة DB12 الجديدة هي خليفة سيارة  أستون مارتن DB11، وتنتمي الي فئة السيارات الكوبيه .

ستستمد سيارة رينو 5 الكهربائية قوتها من محرك كهربائي، ينتج قوة 134 حصان، وتعمل بقوة الدف الأمامي للعجلات، أما بالنسبة الي المسافات التي يمكن لـ رينو 5 قطعها فيمكنها السير لمسافة تصل الي  400 كم/ساعة، بفضل امتلاكها لبطارية سعة 52 كيلوواط/ساعة.

تنتمي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 الي فئة السيارات الـ SUV العائلية، وتقدم من قبل صانع السيارات الأمريكي، وتتميز كابتيفا بتصميمها عصري مميز، بالإضافة الي احتوائها علي مساحات كبيرة تتسع لـ جميع أفراد العائلة ، أو لحمل أي أغراض خاصة بالتنقل والسفر .

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