رئيس زراعة البرلمان يطالب الحكومة بخريطة استثمارية فى قطاع الزراعة

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه فى ظل الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا، ليس أمامنا مخرج سوى زيادة حجم الاستثمار ، متابعا،: ليس بمجرد إقرار قوانين بل لابد من تهيئة المناخ والعقول فى ذلك الأمر لمواجهة البيروقراطية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار.

واضاف النائب هشام الحصرى، زيادة حجم الاستثمارات يتطلب توفير بيئة تشريعية مناسبة، وأيضا تنمية قدرات العاملين بالمجال، خاصة وأن المنطقة من حولنا تشهد تغييرات كبيرة فى الاستثمار، ما يتطلب منا مواكبة تلك التغييرات حتى لا نتخلف عنا.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أهمية الاهتمام بالاستثمارات الزراعية ضمن قطاعات الاستثمار، وذلك من خلال إعداد خريطة استثمارية فى الزراعة محددة الأماكن مناطق توفر المياة، ونوعية المحاصيل وأصنافها، وذلك لتحقيق ما تطمح إليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى ذلك القطاع، مثمنا اهتمام الرئيس بقطاع الاستثمار وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار الذى يعد أحد الأدوات الهامة فى النهوض بذلك القطاع الهام من خلال بحث كافة معوقات ودراسة التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار.