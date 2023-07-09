باحث مسيحي يحصل على دبلوم الدراسات العليا في الفقه الإسلامي.. شاهد

قال جورج إبراهيم، باحث مسيحي، إنه قام بالعمل كمحامي منذ تخرجه عام 2015 وكان لديه حب للدراسة، وقام بدراسة دبلومة العلوم الجنائية عام 2020 ودبلوم القانون العام عام 2021، وحصل مؤخرًا على دبلوم الفقه الإسلامي 2022.



وأضاف “إبراهيم” خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن دراسة الفقه الإسلامي لفت نظره وخاصة دراسة الشخصيات مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.



وتابع أن لديه إرادة في استكمال دراسته ولديه حب للقراءة وشراء الكتب، متنميًا إنهاء دراسته على مدار الفترة القادمة في الفقه الإسلامي؛ موضحًا أنه لديه حب لدراسة الأديان والاطلاع عليها.