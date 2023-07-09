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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لقاضي ومستشارين

صدى البلد

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من :
- القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق. 
- المستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
- المستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

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