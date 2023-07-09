البنك الأفريقي للتنمية يتبنى مبادئ اتفاق باريس للمناخ في إقراض المؤسسات

أصدر البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف الأخرى مجموعة من المبادئ لضمان توافق تمويل المناخ مع أهداف اتفاق باريس .

وأكد البنك في بيان ، تعاونه مع بنوك التنمية متعددة الأطراف للمساعدة في تسريع الانتقال الناجح إلى مستقبل منخفض الكربون ومقاوم لتغيرات المناخ من خلال دعم مسارات التنمية المناسبة طويلة الأجل بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

وأوضح أن منهجيات التوافق مع اتفاق باريس تلزم بنوك التنمية متعددة الأطراف بمواءمة تدفقاتها المالية مع أهداف اتفاق باريس.

في غضون ذلك، قال أنتوني نيونج، المدير المعني بتغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الإفريقي للتنمية: "يسعدنا نشر المبادئ رفيعة المستوى لأنها تحقق إنجازًا رئيسيًا لعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواءمة جميع التدفقات المالية مع أهداف اتفاقية باريس ، مؤكدا الالتزام بتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا للتكيف مع المناخ " .