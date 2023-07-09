مشهد مخيف.. أم تلقي رضيعتها من النافذة لإنقاذها من حريق في الصين|فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لقطات مروعة لأم تلقي برضيعتها من الشرفة، لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تقطن فيه.

وأوضح الفيديو، الذي تم التقاطه في الصين، التقاط الأشخاص على الرصيف للطفلة باستخدام قماش، لمنع اصطدامها على الأرض، بعد أن ألقتها والدتها لإنقاذها من الحريق، الذي وقع في منطقة يونججيا، في مدينة ونتشو، وفقا لوكالة “CTWANT” الصينية.

وأفادت وسائل إعلام صينية بأن الرضيعة، البالغة من العمر 40 يوما، نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة.